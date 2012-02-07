В 1 сезоне 3 серии сериала «Река» к команде попадает пленка Эммета. Записи, сделанные журналистом, позволяют установить места, которые он посещал перед исчезновением. Следы приводят путешественников в жуткую пещеру, где творятся необъяснимые вещи.
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