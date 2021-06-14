В 1 сезоне 2 серии сериала «Республика Сары» город оказывается обесточен, из-за чего Саре приходится пойти на компромисс с собой и обратиться за помощью к Дэнни. Белла выясняет отношения с отцом из-за того, что проводит время с Тайлером и Сарой.
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