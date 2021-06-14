В 1 сезоне сериала «Республика Сары» в центре событий находится провинциальная учительница по имени Сара, которая всеми силами пытается спасти свой родной город Грейлок от уничтожения. Все началось, когда во время стройки рабочие случайно наткнулись на месторождение ценного минерала – колтана. После этого среди местных начали ходить слухи о том, что управляющая горнодобывающая госкомпания намерена уничтожить весь Грейлок ради важного ресурса. К счастью, Саре и ее друзьям удается найти лазейку, которая может помочь защитить город от такой несчастливой судьбы: девушка намерена присвоить Грейлоку звание отдельного государства.