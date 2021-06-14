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Республика Сары 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Республика Сары
Киноафиша Сериалы Республика Сары Сезоны Сезон 1

The Republic of Sarah 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 июня 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 13
Продолжительность сезона 13 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Республика Сары»

В 1 сезоне сериала «Республика Сары» в центре событий находится провинциальная учительница по имени Сара, которая всеми силами пытается спасти свой родной город Грейлок от уничтожения. Все началось, когда во время стройки рабочие случайно наткнулись на месторождение ценного минерала – колтана. После этого среди местных начали ходить слухи о том, что управляющая горнодобывающая госкомпания намерена уничтожить весь Грейлок ради важного ресурса. К счастью, Саре и ее друзьям удается найти лазейку, которая может помочь защитить город от такой несчастливой судьбы: девушка намерена присвоить Грейлоку звание отдельного государства.

Рейтинг сериала

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6.1 IMDb
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Список серий сериала Республика Сары График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
14 июня 2021
Сила Power
Сезон 1 Серия 2
21 июня 2021
Границы между нами The Lines Between Us
Сезон 1 Серия 3
28 июня 2021
Мы верим в нас In Us We Trust
Сезон 1 Серия 4
5 июля 2021
Преступники, которых она заслуживает The Criminals it Deserves
Сезон 1 Серия 5
12 июля 2021
Поднятие рук A Show of Hands
Сезон 1 Серия 6
19 июля 2021
Святилище Sanctuary
Сезон 1 Серия 7
26 июля 2021
Идеальные условия для катастрофы The Perfect Conditions for Disaster
Сезон 1 Серия 8
2 августа 2021
Сыновья и дочери Sons and Daughters
Сезон 1 Серия 9
9 августа 2021
Из простых источников From Simple Sources
Сезон 1 Серия 10
16 августа 2021
Преданность Пьедже Piedge Allegiance
Сезон 1 Серия 11
23 августа 2021
Два самозванца Two Imposters
Сезон 1 Серия 12
30 августа 2021
Последний кролик The Last Rabbit
Сезон 1 Серия 13
6 сентября 2021
График выхода всех сериалов
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