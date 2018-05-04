В 1 сезоне 8 серии сериала «Дождь» поредевшая группа наконец добирается до искомой штаб-квартиры. Там их ожидает каскад встреч и неожиданных открытий. Симона выяснит правду о брате, отце — докторе Андерсене, а также о смертельной заразе.
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