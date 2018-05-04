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Киноафиша Сериалы Дождь Сезоны Сезон 1 Серия 8

Дождь 2018 - 2020 8 серия 1 сезон

6.9 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Дождь»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 4 мая 2018
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 4 мая 2018
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 4 мая 2018
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 4 мая 2018
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 4 мая 2018
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 4 мая 2018
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 4 мая 2018
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 4 мая 2018
О чем cерия

В 1 сезоне 8 серии сериала «Дождь» поредевшая группа наконец добирается до искомой штаб-квартиры. Там их ожидает каскад встреч и неожиданных открытий. Симона выяснит правду о брате, отце — докторе Андерсене, а также о смертельной заразе. 

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