В 1 сезоне 3 серии сериала «Дождь» держа путь в Швецию, где они надеются найти отца, герои сначала должны преодолеть территорию Дании. По дороге группа наблюдает ряд печальных сцен тотального разложения и находит указатель на возможную новую цель.