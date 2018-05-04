В 1 сезоне 3 серии сериала «Дождь» держа путь в Швецию, где они надеются найти отца, герои сначала должны преодолеть территорию Дании. По дороге группа наблюдает ряд печальных сцен тотального разложения и находит указатель на возможную новую цель.
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