В 1 сезоне 7 серии сериала «Дождь» испугавшийся Патрик явно попал не в те руки: его пытают, чтобы добыть информацию о группе. Расмус находится в состоянии сильного потрясения. Кроме того, мы больше узнаем о плохих парнях.