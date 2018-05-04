В 1 сезоне 4 серии сериала «Дождь» во флешбэке раскрывается трагическая предыстория персонажа по имени Джин. Расмус и Симона натыкаются на доктора, который утверждает, что знал их отца. Дальнейшее общение с ним приносит еще один сюрприз.