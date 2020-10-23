В 1 сезоне 2 серии сериала «Ход королевы» став подростком, Бет поселяется в пригороде и ведет размеренную жизнь. Шахматы все так же являются неотъемлемой частью существования девушки. Со временем она решает поучаствовать в небольшом турнире.
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