Во 2 сезоне 2 серии сериала «Дом совы» происходит ужасное: родители Эмити решают исключить Луз, Уиллоу и Гаса из Хекссайда. По ходу развития событий Луз решает заключить с ними опасную и довольно противоречивую сделку, чтобы вернуться обратно...