Во 2 сезоне 4 серии сериала «Дом совы» один из дальних родственников неожиданно наносит визит Иде. Волею случая именно этот человек подвергает всех героев большой опасности. Смогут ли они выйти из непростой ситуации, оставшись целыми и невредимыми?
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