В 1 сезоне 3 серии сериала «Дом совы» Луз продолжает негодовать из-за методов обучения, к которым прибегает ее наставница Ида. Вскоре она выясняет, что существует школа обучения волшебству, которую Ида так и не окончила. Луз знакомится с Уиллоу.
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