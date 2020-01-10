В 1 сезоне 3 серии сериала «Дом совы» Луз продолжает негодовать из-за методов обучения, к которым прибегает ее наставница Ида. Вскоре она выясняет, что существует школа обучения волшебству, которую Ида так и не окончила. Луз знакомится с Уиллоу.