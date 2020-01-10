В 1 сезоне 14 серии сериала «Дом совы» Хекссайд закрыли из-за заражения. Иду приглашают на карнавал. Там ребята встречают Тиббла, который теперь является руководителем миниатюрного цирка – Палатки маленьких ужасов. Король и Луз видят Уиллоу и Гаса.
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