В 1 сезоне 1 серии сериала «Дом совы» Камилия хочет, чтобы ее дочь Луз, вечно витающая в облаках, поехала в лагерь проверки реальности. Такая идея пришла к ней после того, как трижды с Луз произошли странные происшествия во время школьных занятий.
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