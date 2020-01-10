В 1 сезоне 13 серии сериала «Дом совы» Луз впервые приходит на занятия в Хекссайд. Она никак не может определиться, какие занятия хочет посещать, и директор Бамп отправляет ее на уроки по изучению зелий. Там она пытается использовать магию оракула.