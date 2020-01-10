Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Дом совы Сезоны Сезон 1 Серия 13

Дом совы 2020 13 серия 1 сезон

8.6 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Дом совы»
Лгунья-колдунья и Надзиратель
Сезон 1 / Серия 1 10 января 2020
Ведьмы против волшебников
Сезон 1 / Серия 2 17 января 2020
Я подросток-мерзопакость
Сезон 1 / Серия 3 24 января 2020
Незваный гость
Сезон 1 / Серия 4 31 января 2020
Кланференция
Сезон 1 / Серия 5 7 февраля 2020
Ходячий замок Сычика
Сезон 1 / Серия 6 21 февраля 2020
Потеряться в словах
Сезон 1 / Серия 7 28 февраля 2020
Рискованный обмен
Сезон 1 / Серия 8 6 марта 2020
Кто не рискует, тот не выигрывает
Сезон 1 / Серия 9 13 марта 2020
Cпасение тотема
Сезон 1 / Серия 10 20 марта 2020
Чувства и бесчувственность
Сезон 1 / Серия 11 11 июля 2020
Приключения на Коленях
Сезон 1 / Серия 12 18 июля 2020
Первый день
Сезон 1 / Серия 13 25 июля 2020
Мини-проблемки
Сезон 1 / Серия 14 1 августа 2020
Забраться в голову Уиллоу
Сезон 1 / Серия 15 1 августа 2020
Ужасы школьного бала
Сезон 1 / Серия 16 8 августа 2020
Колдовские экспромты
Сезон 1 / Серия 17 15 августа 2020
Агония
Сезон 1 / Серия 18 22 августа 2020
Молодая кровь — cтарая душа
Сезон 1 / Серия 19 29 августа 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 13 серии сериала «Дом совы» Луз впервые приходит на занятия в Хекссайд. Она никак не может определиться, какие занятия хочет посещать, и директор Бамп отправляет ее на уроки по изучению зелий. Там она пытается использовать магию оракула.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик 3 комментария
Неувольняемый
Неувольняемый 3 комментария
Дитя тьмы: Первая жертва
Дитя тьмы: Первая жертва 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Related video
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым
Барановская осталась в одиночестве не просто так: названа причина
«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко
«Выходило за рамки»: правду об истинном характере Олейникова раскрыл сын
Двух слов достаточно: Загитова оправдалась за провал на «Ледниковом периоде»
Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу
Первые комментарии Карпович о свадьбе Прилучного: хватило нескольких слов
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать
Юбилея не будет: Эдиту Пьеху накануне 85-летия настиг новый удар
Пускает пыль в глаза: правда о баснословных тратах Элджея вышла наружу
Помолодела лет на 20: засветившуюся на публике Гузееву едва узнали
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец
Приложение киноафиши