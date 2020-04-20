В 1 сезоне 7 серии сериала «Полуночная проповедь» Клэнси попадает на совершенно пустую планету и, роясь в своей сумке, проваливается в нее и встречает Смерть. Во время беседы она размышляет над тем, как стала частью капиталистической системы.