В 1 сезоне 1 серии сериала «Полуночная проповедь» Клэнси отправляется на версию Земли, охваченную зомби-апокалипсисом, где берет интервью у президента. Они обсуждают наркотики и философию буддизма и параллельно отстреливают оживших мертвецов.