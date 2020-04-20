В 1 сезоне 1 серии сериала «Полуночная проповедь» Клэнси отправляется на версию Земли, охваченную зомби-апокалипсисом, где берет интервью у президента. Они обсуждают наркотики и философию буддизма и параллельно отстреливают оживших мертвецов.
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