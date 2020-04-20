В 1 сезоне 2 серии сериала «Полуночная проповедь» Клэнси попадает на планету клоунов, где обитают олени-собаки, с которыми он и беседует. Они делятся с ним своими мыслями о религии и смерти на фоне восстания насекомых против клоунов.