В 1 сезоне 4 серии сериала «Полуночная проповедь» Клэнси по ошибке попадает на планету Средневековья, где встречает рыцаря Труди. Она намерена отомстить тому, кто убил ее возлюбленного, и на пути к нему она и Клэнси говорят о любви и умении слушать.