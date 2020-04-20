В 1 сезоне 4 серии сериала «Полуночная проповедь» Клэнси по ошибке попадает на планету Средневековья, где встречает рыцаря Труди. Она намерена отомстить тому, кто убил ее возлюбленного, и на пути к нему она и Клэнси говорят о любви и умении слушать.
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