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Киноафиша Сериалы Полуночная проповедь Сезоны Сезон 1 Серия 4

Полуночная проповедь 2020 4 серия 1 сезон

8.3 Оцените
10 голосов
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 20 апреля 2020
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 20 апреля 2020
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 20 апреля 2020
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 20 апреля 2020
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 20 апреля 2020
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 20 апреля 2020
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 20 апреля 2020
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 20 апреля 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Полуночная проповедь» Клэнси по ошибке попадает на планету Средневековья, где встречает рыцаря Труди. Она намерена отомстить тому, кто убил ее возлюбленного, и на пути к нему она и Клэнси говорят о любви и умении слушать.

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