В 8 сезоне 8 серии сериала «Бывает и хуже» Сью разыскивает Акселя, чтобы уговорить его приехать на Рождество домой, а помогает ей симпатичный парень. Майк случайно падает на ровном месте, а Фрэнки вынуждена стать личным водителем Риты Глосснер.
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