В 8 сезоне 3 серии сериала «Бывает и хуже» Лекси улетает отдыхать, а Сью возвращается домой, чтобы не жить в ужасной комнате в одиночестве. Аксель ведет себя как ангел в присутствии Эйприл и выплёскивает скопившуюся агрессию на членов своей семьи.