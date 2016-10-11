В 8 сезоне 14 серии сериала «Бывает и хуже» дети объединяются, чтобы серьезно поговорить с родителями, чьи бесконечные ссоры создают негативную обстановку для Блока. Испытав чувство вины, Фрэнки в очередной раз собирается стать лучше.
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