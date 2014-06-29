В 1 сезоне 2 серии сериала «Оставленные» шеф обращается за помощью к доктору, а Мэг принимает единственно важное для нее решение в данный момент. Том вместе с беременной девушкой оказывается в не самой простой ситуации. Эйми узнает о приезде Кунс.