В 1 сезоне 10 серии сериала «Оставленные» жители города не могут прийти в себя после того, что устроила секта Виновных. Кевин получает неожиданную поддержку. Том постепенно привыкает к той жизни, которую выбрал для себя. Нора должна сделать выбор.
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