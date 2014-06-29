В 1 сезоне 10 серии сериала «Оставленные» жители города не могут прийти в себя после того, что устроила секта Виновных. Кевин получает неожиданную поддержку. Том постепенно привыкает к той жизни, которую выбрал для себя. Нора должна сделать выбор.