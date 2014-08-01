В 4 сезоне 3 серии сериала «Убийство» Линден пытается убедить Холдера признаться в убийстве Скиннера, но тот отказывается из-за беременности Кэролайн. Вместе с Кайлом Сара едет в дом его семьи, где он рассказывает о ненависти к отцу.
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