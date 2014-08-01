Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Паранормальные явления. Отель призраков" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Убийство Сезоны Сезон 4 Серия 3

Убийство 2011 - 2014 3 серия 4 сезон

8.6 Оцените
10 голосов
Все серии 4 сезона «Убийство»
Эпизод 1
Сезон 4 / Серия 1 1 августа 2014
Эпизод 2
Сезон 4 / Серия 2 1 августа 2014
Эпизод 3
Сезон 4 / Серия 3 1 августа 2014
Эпизод 4
Сезон 4 / Серия 4 1 августа 2014
Эпизод 5
Сезон 4 / Серия 5 1 августа 2014
Эпизод 6
Сезон 4 / Серия 6 1 августа 2014
О чем cерия

В 4 сезоне 3 серии сериала «Убийство» Линден пытается убедить Холдера признаться в убийстве Скиннера, но тот отказывается из-за беременности Кэролайн. Вместе с Кайлом Сара едет в дом его семьи, где он рассказывает о ненависти к отцу.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают На солнце, вдоль рядов кукурузы
На солнце, вдоль рядов кукурузы 37 комментариев
Проклятие: Посвящение
Проклятие: Посвящение 3 комментария
Праведник
Праведник 128 комментариев
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Приложение киноафиши