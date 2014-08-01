В 4 сезоне 5 серии сериала «Убийство» Кайл узнает, что он не единственный, кто получал карты с пометками на них. Кадеты из училища занимаются травлей Кайла, но его попытка сбежать от них заканчивается трагедией.
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Авторизация по e-mail