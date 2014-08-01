В 4 сезоне 6 серии сериала «Убийство» Рэйн берет всю вину за смерть семьи Стэнсбери на себя, а Линден узнает правду о Кайле. Вместе с ним Сара едет в дом его семьи, где он осознает свою причастность к делу. Мэр Ричмонд приходит на помощь Саре.