В 5 сезоне 3 серии сериала «Хорошая борьба» Элизабет представляет магазин велосипедов в рамках важного мероприятия, Марисса получает интересное предложение. В фирму приходит сомнительный клиент и просит Кармен представлять его интересы.
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