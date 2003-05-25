Во 2 сезоне 1 серии сериала «Сага о Форсайтах» дочь Сомса от француженки и сын Ирен от Джулиана вновь повстречались в картинной галерее Джун. Между молодыми людьми возникает интерес друг к другу. Их отношения начинают стремительно развиваться.