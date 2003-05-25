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Киноафиша Сериалы Сага о Форсайтах Сезоны Сезон 2 Серия 4

Сага о Форсайтах 2002 - 2003 4 серия 2 сезон

8.2 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Сага о Форсайтах»
Серия 1
Сезон 2 / Серия 1 25 мая 2003
Серия 2
Сезон 2 / Серия 2 1 июня 2003
Серия 3
Сезон 2 / Серия 3 8 июня 2003
Серия 4
Сезон 2 / Серия 4 15 июня 2003
О чем cерия

Во 2 сезоне 4 серии сериала «Сага о Форсайтах» Аннетт отправляется в Париж. Сомс убеждает ее вернуться назад. Флер просит Сомса повлиять на отношение Ирен к их роману с Джоном. Однако сам Джон теперь терзается сомнениями насчет их связи с Флер.

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