Во 2 сезоне 4 серии сериала «Сага о Форсайтах» Аннетт отправляется в Париж. Сомс убеждает ее вернуться назад. Флер просит Сомса повлиять на отношение Ирен к их роману с Джоном. Однако сам Джон теперь терзается сомнениями насчет их связи с Флер.