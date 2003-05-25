Во 2 сезоне 2 серии сериала «Сага о Форсайтах» роман Флер и Джона по-прежнему тревожит их родителей. Ирен забирает сына во Францию, в то время как Сомс организовывает прием для своей дочери. В качестве кавалера для нее он одобряет Майкла Монта.