Во 2 сезоне 2 серии сериала «Сага о Форсайтах» роман Флер и Джона по-прежнему тревожит их родителей. Ирен забирает сына во Францию, в то время как Сомс организовывает прием для своей дочери. В качестве кавалера для нее он одобряет Майкла Монта.
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