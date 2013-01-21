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Киноафиша Сериалы Последователи Сезоны Сезон 1 Серия 4

Последователи 2013 - 2015 4 серия 1 сезон

7.4 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Последователи»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 21 января 2013
Глава вторая
Сезон 1 / Серия 2 28 января 2013
Пыл поэта
Сезон 1 / Серия 3 4 февраля 2013
Безумная любовь
Сезон 1 / Серия 4 11 февраля 2013
Осада
Сезон 1 / Серия 5 18 февраля 2013
Провал
Сезон 1 / Серия 6 25 февраля 2013
Отпусти меня
Сезон 1 / Серия 7 4 марта 2013
Добро пожаловать домой
Сезон 1 / Серия 8 11 марта 2013
Любить больно
Сезон 1 / Серия 9 18 марта 2013
Вина
Сезон 1 / Серия 10 25 марта 2013
Плети и сожаления
Сезон 1 / Серия 11 1 апреля 2013
Проклятье
Сезон 1 / Серия 12 8 апреля 2013
Хэйвенпорт
Сезон 1 / Серия 13 15 апреля 2013
Конец близок
Сезон 1 / Серия 14 22 апреля 2013
Последняя глава
Сезон 1 / Серия 15 29 апреля 2013
О чем cерия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Последователи», чтобы разобраться с Харди, Мегги замышляет заговор. Напряжение нарастает после того, как Пол раскрывает секрет, который Джейкоб скрывал от Эммы. Воспоминания показывают детали из прошлой жизни Райана.

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