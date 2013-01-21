В 1 сезоне 4 серии сериала «Последователи», чтобы разобраться с Харди, Мегги замышляет заговор. Напряжение нарастает после того, как Пол раскрывает секрет, который Джейкоб скрывал от Эммы. Воспоминания показывают детали из прошлой жизни Райана.
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