В 1 сезоне 2 серии сериала «Последователи» в общежитии один из помощников Джо Кэрролла, Джорди, убивает нескольких молодых женщин. Жена Джо Кэрролла навещает его, чтобы узнать, где находится их сын. Она признается в двухмесячном романе с Райаном.
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