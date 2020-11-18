Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Бортпроводница 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Бортпроводница
Киноафиша Сериалы Бортпроводница Сезоны Сезон 1

The Flight Attendant 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 ноября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бортпроводница»

В 1 сезоне сериала «Бортпроводница» главная героиня — стюардесса Кассандра Боуден просыпается после слишком бурной ночи в номере неизвестного отеля. Не сразу она замечает, что рядом с ней лежит труп незнакомца. Кэсси слишком испугана, чтобы вызвать сотрудников полиции, поэтому девушка как ни в чем не бывало отправляется на работу — к другим стюардессам и стюардам. Тем не менее в Нью-Йорке к ней подходят агенты ФБР и начинают расспрашивать о недавней поездке в Бангкок. В итоге девушка попадает в круг подозреваемых в убийстве.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Бортпроводница» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
The Flight Attendant
Сезон 1 Серия 1
18 ноября 2020
Rabbits
Сезон 1 Серия 2
26 ноября 2020
Funeralia
Сезон 1 Серия 3
26 ноября 2020
Conspiracy Theories
Сезон 1 Серия 4
3 декабря 2020
Other People's Houses
Сезон 1 Серия 5
3 декабря 2020
After Dark
Сезон 1 Серия 6
10 декабря 2020
Hitchcock Double
Сезон 1 Серия 7
10 декабря 2020
Arrivals and Departures
Сезон 1 Серия 8
17 декабря 2020
График выхода всех сериалов
Сценариста арестовали, а сериал оказался на грани закрытия: эта интрижка в «Клюквенном щербете» перешла все границы
Эти 5 свежайших фильмов прямо сейчас смотрят по всему миру: в списке и новое «Заклятье», и даже аниме
Почему фильм называется «Назад в будущее», а не «Вперед в будущее»: гениальная игра слов, которую зрители не замечают
«Петя — рисковый парень»: а вы знали, что в России есть свой «Ходячий замок»? Этот мульт с оценкой 7.3 и своим Хаулом советует ИИ
Советские критики хвалили «Дядю Ваню» из-за «уникального» способа съемок: но Кончаловский пошел на это не от хорошей жизни
Антону Павловичу и не снилось: классику Чехова экранизируют в неожиданном формате — с привкусом студии Миядзаки
Сон Ки Хуна заменили звездой «Мстителей»: главную роль в американской «Игре в кальмара» сыграет вовсе не Кейт Бланшетт
Выросли на фильмах СССР? Тогда вспомните 5 кинолент о деревенской жизни по одному кадру (тест)
«Любовь и голуби» опередил время — а эти реплики героев ушли в народ: топ-5 самых крылатых фраз, которые до сих пор в моде
Спин-офф от HBO уходит в Sci-Fi: совершенно новый взгляд на «Теорию большого взрыва» — уже известно, когда ждать премьеру
«Атака титанов» в лаптях из карбона: продолжение «Киберслава» показали избранным — нашли отсылки к Балабанову (и слишком много обнаженки)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше