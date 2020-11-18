В 1 сезоне сериала «Бортпроводница» главная героиня — стюардесса Кассандра Боуден просыпается после слишком бурной ночи в номере неизвестного отеля. Не сразу она замечает, что рядом с ней лежит труп незнакомца. Кэсси слишком испугана, чтобы вызвать сотрудников полиции, поэтому девушка как ни в чем не бывало отправляется на работу — к другим стюардессам и стюардам. Тем не менее в Нью-Йорке к ней подходят агенты ФБР и начинают расспрашивать о недавней поездке в Бангкок. В итоге девушка попадает в круг подозреваемых в убийстве.