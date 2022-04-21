Меню
Бортпроводница 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Бортпроводница
Бортпроводница Сезон 2

The Flight Attendant 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 21 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Бортпроводница»

Во 2 сезоне сериала «Бортпроводница» молодой стюардессе Кэсси удается распутать загадочное преступление. Но даже после того, как она снимает с себя обвинения и находит настоящего убийцу Соколова, в ее жизни остается множество нерешенных вопросов. Ее лучшая подруга Энни оказывается не той, за кого себя выдавала. Коллега Меган занимается промышленным шпионажем. Брат до сих пор таит на девушку детскую обиду. А сама Кэсси не может справиться с зависимостью от алкоголя, из-за чего вечно попадает в неприятности.

Рейтинг сериала

0.0
7 IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Бортпроводница»
Сезон 1
Сезон 2
Раздвоение Seeing Double
Сезон 2 Серия 1
21 апреля 2022
Грибы. электрошокеры и медведи, о боже! Mushrooms. Tasers, and Bears, Oh My!
Сезон 2 Серия 2
21 апреля 2022
Фестиваль ледовых скульптур в Рейкьявике прекрасен в это время года The Reykjavik Ice Sculpture Festival is Lovely This Time of Year
Сезон 2 Серия 3
28 апреля 2022
Воссоединение в "Подлинной синеве" Blue Sincerely Reunion
Сезон 2 Серия 4
28 апреля 2022
Тонущие женщины Drowning Women
Сезон 2 Серия 5
5 мая 2022
Братья и сестры Brothers & Sisters
Сезон 2 Серия 6
12 мая 2022
Нет выхода No Exit
Сезон 2 Серия 7
19 мая 2022
Вперед и назад Backwards and Forwards
Сезон 2 Серия 8
26 мая 2022
