Во 2 сезоне сериала «Бортпроводница» молодой стюардессе Кэсси удается распутать загадочное преступление. Но даже после того, как она снимает с себя обвинения и находит настоящего убийцу Соколова, в ее жизни остается множество нерешенных вопросов. Ее лучшая подруга Энни оказывается не той, за кого себя выдавала. Коллега Меган занимается промышленным шпионажем. Брат до сих пор таит на девушку детскую обиду. А сама Кэсси не может справиться с зависимостью от алкоголя, из-за чего вечно попадает в неприятности.