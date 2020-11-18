В 1 сезоне 2 серии сериала «Бортпроводница» главная героиня в ужасе от того, что смогла соврать агентам ФБР. Несмотря на многочисленные протесты подруги, она намерена самостоятельно разобраться в шокирующей истории убийства своего бывшего пассажира.