В 1 сезоне 8 серии сериала «Семьянин» главный герой помогает сотрудникам ЦРУ задержать преступника Файзана, который уже долгое время скрывается на территории Белуджистана. Чуть позже Шрикант решает проникнуть в Пакистан, чтобы допросить Файзана.
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