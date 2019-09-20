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Киноафиша Сериалы Семьянин Сезоны Сезон 1 Серия 8

Семьянин 2019 8 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Семьянин»
Семьянин
Сезон 1 / Серия 1 20 сентября 2019
Спящие агенты
Сезон 1 / Серия 2 20 сентября 2019
Враги народа
Сезон 1 / Серия 3 20 сентября 2019
Патриоты
Сезон 1 / Серия 4 20 сентября 2019
Пария
Сезон 1 / Серия 5 20 сентября 2019
Танец смерти
Сезон 1 / Серия 6 20 сентября 2019
Рай
Сезон 1 / Серия 7 20 сентября 2019
Акт агрессии
Сезон 1 / Серия 8 20 сентября 2019
Борьба не по правилам
Сезон 1 / Серия 9 20 сентября 2019
Бомба
Сезон 1 / Серия 10 20 сентября 2019
О чем cерия

В 1 сезоне 8 серии сериала «Семьянин» главный герой помогает сотрудникам ЦРУ задержать преступника Файзана, который уже долгое время скрывается на территории Белуджистана. Чуть позже Шрикант решает проникнуть в Пакистан, чтобы допросить Файзана.

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