В 1 сезоне 10 серии сериала «Пространство» Холден и Миллер получают серьезную дозу радиации. Чтобы дождаться эвакуации, напарники взламывают медицинское отделение. Но чтобы покинуть «Эрос», им потребуется прорваться через полицейский кордон.
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