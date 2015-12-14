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Киноафиша Сериалы Пространство Сезоны Сезон 1 Серия 10

Пространство 2015 10 серия 1 сезон

8.8 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Пространство»
Дульсинея
Сезон 1 / Серия 1 14 декабря 2015
Великая пустота
Сезон 1 / Серия 2 15 декабря 2015
Не забудем «Кент
Сезон 1 / Серия 3 22 декабря 2015
Ближний бой
Сезон 1 / Серия 4 29 декабря 2015
И снова к Палачу
Сезон 1 / Серия 5 5 января 2016
На дне
Сезон 1 / Серия 6 12 января 2016
Ветряные мельницы
Сезон 1 / Серия 7 19 января 2016
Трофей
Сезон 1 / Серия 8 26 января 2016
Критическая масса
Сезон 1 / Серия 9 2 февраля 2016
Пробуждение Левиафана
Сезон 1 / Серия 10 2 февраля 2016
О чем cерия

В 1 сезоне 10 серии сериала «Пространство» Холден и Миллер получают серьезную дозу радиации. Чтобы дождаться эвакуации, напарники взламывают медицинское отделение. Но чтобы покинуть «Эрос», им потребуется прорваться через полицейский кордон. 

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