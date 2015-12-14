В 1 сезоне 6 серии сериала «Пространство» члены экипажа «Росинанта» заключают непростой союз с лидером «Тихо» Фредом Джонсоном, в то время как Миллер, прибывший на станцию «Эрос», борется за свою жизнь с головорезами Андерсона Дауэса.
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