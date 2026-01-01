Menu
Kinoafisha TV Shows The Crown Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: The Crown

  • South Africa
  • Ely Cathedral, Chapter House, The College, Ely, Cambridgeshire, England, UK
  • Cruden Bay, Peterhead, Aberdeenshire, Scotland, UK
  • Old Royal Naval College, King William Walk, Greenwich, London, Greater London, England, UK
  • Hatfield House, Melon Ground, Hatfield Park, Hatfield, Hertfordshire, England, UK
  • Loseley Park, Littleton Lane, Artington, Guildford, Surrey, England, UK
  • Englefield House, Englefield Estate, Englefield Road, Theale, Reading, Berkshire, England, UK
  • Elstree Studios, Borehamwood, Hertfordshire, England, UK
  • Wrotham Park, Barnet, Hertfordshire, England, UK
  • Theatre Royal Drury Lane, Catherine Street, Covent Garden, Westminster, Greater London, England, UK
  • Stage 1, George Lucas Stage, Elstree Studios, Borehamwood, Hertfordshire, England, UK
  • Hatfield, Hertfordshire, England, UK
  • Caernarfon, Gwynedd, Wales, UK
  • Dover Castle, Castle Hill, Dover, Kent, England, UK
  • San Telmo, Mallorca, Islas Baleares, Spain
  • Hatfield Park, Hatfield, Hertfordshire, England, UK
  • Pall Mall, St James's, Westminster, Greater London, England, UK
  • Barcelona, Catalonia, Spain
  • Kinloch Laggan, Newtonmore, Highland, Scotland, UK
  • Waddesdon, Aylesbury, Buckinghamshire, England, UK
  • Greenwich, London, Greater London, England, UK
  • Wilton, Salisbury, Wiltshire, England, UK
  • Covent Garden, Westminster, Greater London, England, UK
  • Chenies, Rickmansworth, Buckinghamshire, England, UK
  • Woodchester Park, Nympsfield, Stonehouse, Gloucestershire, England, UK
  • West Kensington, London, Greater London, England, UK
  • Theale, Reading, Berkshire, England, UK
  • Ely, Cambridgeshire, England, UK
  • St James's, Westminster, Greater London, England, UK
  • Stage 6, Elstree Studios, Borehamwood, Hertfordshire, England, UK
  • Catherine Street, Covent Garden, Westminster, Greater London, England, UK
  • Melon Ground, Hatfield Park, Hatfield, Hertfordshire, England, UK
  • King William Walk, Greenwich, London, Greater London, England, UK
  • Westminster, Greater London, England, UK
  • 23 Blythe Road, West Kensington, London, Greater London, England, UK
  • Artington, Guildford, Surrey, England, UK
  • Almeria, Andalucia, Spain
  • Nympsfield, Stonehouse, Gloucestershire, England, UK

Iconic scenes & Locations

Balmoral Castle in Scotland
Ardverikie Estate, Kinloch Laggan, Newtonmore, Highland, Scotland, UK
ruins exteriors - Series 1
New Slains Castle, Cruden Bay, Peterhead, Aberdeenshire, Scotland, UK
Buckingham Palace
Lancaster House, Stable Yard, St James's, Westminster, Greater London, England, UK
Buckingham Palace
Wilton House, Wilton, Salisbury, Wiltshire, England, UK
Series 2, The Ritz in Paris in Season 5
Waddesdon Manor, Waddesdon, Aylesbury, Buckinghamshire, England, UK
Series 4
Liverpool, Merseyside, England, UK
Gordonstoun school - Series 2
Woodchester Mansion, Nympsfield, Stonehouse, Gloucestershire, England, UK
Chartwell House
Chenies Manor House, Chenies, Rickmansworth, Buckinghamshire, England, UK
location
Blythe House, 23 Blythe Road, West Kensington, London, Greater London, England, UK
Series 2 - Germany
Hungary
Saint-Tropez in France
Puerto Andratx, Mallorca, Islas Baleares, Spain
Streets in city of Monaco
Palma de Mallorca, Mallorca, Balearic Islands, Spain
Uluru or Ayers Rock and ranch in Australia
Desierto de Tabernas, Almeria, Andalucia, Spain
Kensington Palace
Wellington College, Crowthorne, Berkshire, England, UK
on location
Blythe Road, London, Greater London, England, UK
Airport in Australia
Almeria, Almeria, Andalucia, Spain
Sandringham
Englefield Estate, Englefield Road, Theale, Reading, Berkshire, England, UK
Windsor Castle interior and exterior
Belvoir Castle, Belvoir, Grantham, Leicestershire, England, UK
Althorp
Ragley Hall, Alcester, Warwickshire, England, UK
The White House in Washington
Hylands House, Chelmsford, Essex, England, UK
Hong Kong
West End, London, England, UK
Series 5
Bovingdon Airfield Studios, UK
exterior of 10 Downing Street; exterior of Buckingham Palace
Backlot, Elstree Studios, Borehamwood, Hertfordshire, England, UK
Moscow, Russia
Bradford, West Yorkshire, England, UK
Balmoral Castle interiors
Knebworth House, Knebworth, Hertfordshire, England, UK
Filming Dates

  • August 2019 - March 2020
