В 6 сезоне 8 серии сериала «Американцы» Филип сообщает разгневанной Элизабет, что она работает на того, кто хочет лишить власти Горбачева. Горбачев появляется в Америке. После того, как Гленн не смог избавиться от Эрики, Элизабет душит ее.