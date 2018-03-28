В 6 сезоне 8 серии сериала «Американцы» Филип сообщает разгневанной Элизабет, что она работает на того, кто хочет лишить власти Горбачева. Горбачев появляется в Америке. После того, как Гленн не смог избавиться от Эрики, Элизабет душит ее.
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