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Киноафиша Сериалы Американцы Сезоны Сезон 6 Серия 8

Американцы 2013 - 2018 8 серия 6 сезон

9.2 Оцените
10 голосов
Все серии 6 сезона «Американцы»
Мертвая рука
Сезон 6 / Серия 1 28 марта 2018
Чайковский
Сезон 6 / Серия 2 4 апреля 2018
Планирование городского транспорта
Сезон 6 / Серия 3 11 апреля 2018
Мистер и Миссис Чайная чашка
Сезон 6 / Серия 4 18 апреля 2018
Великая Отечественная война
Сезон 6 / Серия 5 25 апреля 2018
Рифифи
Сезон 6 / Серия 6 2 мая 2018
Сбор урожая
Сезон 6 / Серия 7 9 мая 2018
Саммит
Сезон 6 / Серия 8 16 мая 2018
Дженнингс, Элизабет
Сезон 6 / Серия 9 23 мая 2018
НАЧАЛО
Сезон 6 / Серия 10 30 мая 2018
О чем cерия

В 6 сезоне 8 серии сериала «Американцы» Филип сообщает разгневанной Элизабет, что она работает на того, кто хочет лишить власти Горбачева. Горбачев появляется в Америке. После того, как Гленн не смог избавиться от Эрики, Элизабет душит ее.

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