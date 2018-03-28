В 6 сезоне 10 серии сериала «Американцы» Филип и Элизабет решают увезти Пейдж в Советский Союз. Генри же продолжит учиться в школе-интернате. Стэн пытается связаться с Филипом, но ему этого сделать не удается. Он устанавливает слежку за домом Пейдж.
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