В 6 сезоне 5 серии сериала «Американцы» Мэрилин и Норм идут по следу Ста и обнаруживают Геннадия и Соню. Элизабет обращается к Филипу с просьбой. Она хочет, чтобы тот поехал в Грецию с Кимми и отвез ее в Болгарию, где ее схватят похитители.
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