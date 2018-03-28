В 6 сезоне 5 серии сериала «Американцы» Мэрилин и Норм идут по следу Ста и обнаруживают Геннадия и Соню. Элизабет обращается к Филипу с просьбой. Она хочет, чтобы тот поехал в Грецию с Кимми и отвез ее в Болгарию, где ее схватят похитители.