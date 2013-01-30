В 1 сезоне 13 серии сериала «Американцы» Клаудия хочет, чтобы Аркадий приостановил операцию. Тем временем Филип и Элизабет придумывают план, как переправить детей в Канаду , если кого-то из них схватят. Аркадий соглашается на предложение Нины.
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