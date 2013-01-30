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Киноафиша Сериалы Американцы Сезоны Сезон 1 Серия 10

Американцы 2013 - 2018 10 серия 1 сезон

8.5 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Американцы»
Пилотная серия
Сезон 1 / Серия 1 30 января 2013
Часы
Сезон 1 / Серия 2 6 февраля 2013
Грегори
Сезон 1 / Серия 3 13 февраля 2013
Под контролем
Сезон 1 / Серия 4 20 февраля 2013
Радиоразведка
Сезон 1 / Серия 5 27 февраля 2013
Верь мне
Сезон 1 / Серия 6 6 марта 2013
Долг и честь
Сезон 1 / Серия 7 13 марта 2013
Взаимно гарантированное уничтожение
Сезон 1 / Серия 8 20 марта 2013
Безопасный дом
Сезон 1 / Серия 9 3 апреля 2013
Только ты
Сезон 1 / Серия 10 10 апреля 2013
Скрытая война
Сезон 1 / Серия 11 17 апреля 2013
Присяга
Сезон 1 / Серия 12 24 апреля 2013
Полковник
Сезон 1 / Серия 13 1 мая 2013
О чем cерия

В 1 сезоне 10 серии сериала «Американцы» ФБР проводит следственные мероприятия, связанные с гибелью Амадора. Расследование продвигается, после того как кольцо Амадора, оставленное в багажнике автомобиля, на котором его везли, попадает в ломбард.

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