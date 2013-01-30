В 1 сезоне 10 серии сериала «Американцы» ФБР проводит следственные мероприятия, связанные с гибелью Амадора. Расследование продвигается, после того как кольцо Амадора, оставленное в багажнике автомобиля, на котором его везли, попадает в ломбард.
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