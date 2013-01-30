В 1 сезоне 9 серии сериала «Американцы» Филип и Элизабет сообщают детям, что решили разойтись. Дети воспринимают эту информацию неодобрительно. В это время Гаад собирается уничтожить нового сотрудника КГБ Аркадия во время пробежки.
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