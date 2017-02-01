В 4 сезоне 7 серии сериала «Сотня» угроза радиации становится все ближе. Несколько людей погибает от черных дождей. Кларк прибывает на остров и только усложняет ситуацию. В это время Беллами старается предотвратить новые трагедии в Аркадии.