В 4 сезоне 7 серии сериала «Сотня» угроза радиации становится все ближе. Несколько людей погибает от черных дождей. Кларк прибывает на остров и только усложняет ситуацию. В это время Беллами старается предотвратить новые трагедии в Аркадии.
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