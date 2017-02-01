В 4 сезоне 13 серии сериала «Сотня» остаются считанные часы до нового конца света. За пределами бункера радиация приближается к критическому уровню. Однако есть шанс, что в лаборатории Рейвен сможет запустить ракету и спастись с друзьями в космосе.
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