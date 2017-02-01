В 4 сезоне 3 серии сериала «Сотня» Небесные люди пытаются починить станцию и сделать ее пригодной для жизни. Не все знают, что количество жителей нового «Ковчега» будет ограничено. Кларк должна составить список тех, кто сможет укрыться от радиации.