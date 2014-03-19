В 1 сезоне 3 серии сериала «Сотня» Финн, Кларк и Уэллс ищут водоросли, необходимые для лечения Джаспера, но опасный кислотный туман ставит миссию под угрозу. Беллами собирает команду и отправляется на охоту, чтобы добыть для лагеря еду.