В 1 сезоне 3 серии сериала «Сотня» Финн, Кларк и Уэллс ищут водоросли, необходимые для лечения Джаспера, но опасный кислотный туман ставит миссию под угрозу. Беллами собирает команду и отправляется на охоту, чтобы добыть для лагеря еду.
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