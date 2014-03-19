В 1 сезоне 6 серии сериала «Сотня» Беллами вместе с Джаспером и Финном отправляются на территорию землян, чтобы найти свою пропавшую сестру. Октавия вспоминает жизнь на «Ковчеге». Рейвен понимает, что Кларк и Финн испытывают чувства друг к другу.